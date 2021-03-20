"أنصار الله" تكشف سبب حريق مركز المهاجرين في صنعاء

دبي - محمود عبدالرازق - وقالت وزارة داخلية "أنصار الله"، في بيان اليوم السبت، إن "سبب الحريق بمركز المهاجرين في صنعاء، هو قنبلة غاز أطلقتها قوات الأمن للسيطرة على أحداث شغب"، بحسب ما ذكره موقع "المسيرة نت" التابع للجماعة.

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وذكر البيان أن "عناصر الأمن لم يستأذنوا قيادتهم قبل إطلاق قنابل الغاز التي أدت إلى اندلاع حريق في مركز المهاجرين في صنعاء".

ولفتت إلى أن "مركز المهاجرين الذي شهد حريقا في صنعاء افتقر إلى المواصفات وأنه تم تنبيه منظمة الهجرة الدولية إلى ذلك".

وقال البيان إن "مركز المهاجرين الذي شهد الحادث ليس مكان اعتقال كما تروج بعض المنظمات الدولية وأنه مركز إيواء ساعدت في تجهيزه منظمة الهجرة ولها مندوبون به وأن أجهزة "أنصار الله" تتولى الإشراف الأمني عليه فقط".

وذكر البيان أن عدد الموجودين في مركز المهاجرين نحو 862 مهاجرا غير شرعي، مشيرا إلى أن العنبر الذي وقع فيه الحريق كان به 358 نزيلا توفي منهم 45 شخص أحدهم يوم أمس متأثرا بإصابته، بينما تم إسعاف نحو مئتي نزيل وخرج الباقون دون إصابات.

وتعرض مركز إيواء يضم مئات المهاجرين في العاصمة اليمنية صنعاء إلى حريق ضخم يوم 7 مارس/ أذار الجاري، وتدعو الأمم المتحدة إلى توفير حماية أكبر للمهاجرين بينما تقول "أنصار الله" إن المنظمات الدولية يجب أن تقدم الدعم الكافي لمساعدة المهاجرين.