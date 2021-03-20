العراق... البرلمان يقرر تأجيل التصويت على الموازنة إلى السبت المقبل

دبي - محمود عبدالرازق - وقال المجلس في بيان إنه تقرر تأجيل التصويت إلى يوم السبت المقبل الموافق 27 مارس/آذار، بحسب "السومرية نيوز".

ولفت إلى أن قرار التأجيل يأتي على خلفية "استمرار النقاشات حول مشروع قانون الموازنة ولمنح الفرصة للجان المختصة لمزيد من المراجعة والتدقيق".

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وفي وقت سابق اليوم، كشف سركون شمس الدين النائب بالبرلمان العراقي عن المواد الخلافية داخل مشروع الموازنة المقدم إلى البرلمان، والتي أخرت التصويت عليه.

وقال سركون في تصريحات لوكالة الأنباء العراقية (واع): "هناك خلاف على بعض مواد الموازنة منها، الديون الداخلية والخارجية والموازنة الاستثمارية".

ولفت إلى أن "بعض الكتل السياسية لا تريد منح أموالا للاستثمارات الجديدة حتى لا يتم استغلالها كدعاية انتخابية".

وأكد أن هناك خلافا كذلك حول "موضوع الديون المترتبة على الفلاحين"، مؤكدا وجود مقترح لإعفاء أي فلاح يسدد 50% من ديونه".

وتحدث النائب العراقي كذلك عن خلاف حول "حصص المحافظات، ومنها ديالى ونينوى وكركوك" مؤكدا أنه "تم تسويته من خلال مناقلة الأموال".

ومساء أمس الجمعة، قرر البرلمان العراقي، تأجيل التصويت على موازنة 2021 إلى صباح اليوم السبت، قبل أن يعلن البرلمان لاحقا تأجيلها للأسبوع المقبل.

وكان النائب الثاني لرئيس البرلمان العراقي، بشير الحداد نفى لمراسل شبكة "رووداو" الإعلامية أن تكون الخلافات حول حصة إقليم كردستان وراء التأجيل بعد التوصل لاتفاق بين الجانبين، مبيناً أن "النقاط الخلافية عالقة بين الأخوة الشيعة والسنة".

وتتطرق المادة 11 من مشروع الموازنة إلى حصة إقليم كردستان شمال العراق، وبحسب نص المادة يقوم الإقليم بتسليم 250 ألف برميل نفط يوميًا، مع إيراداته الضريبية لبغداد، مقابل حصوله نسبة قدرها 12.6‎ من الموازنة.