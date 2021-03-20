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السعودية... القبض على مواطنين ومقيم لاعتدائهم على مقيمة باكستانية... فيديو

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دبي - محمود عبدالرازق - ونقلت وكالة الأنباء "واس"، مساء اليوم السبت، عن المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض السعودية، الرائد خالد الكريديس، بأنه إشارة إلى البلاغ الوارد للجهات الأمنية بشرطة المنطقة من مقيمة باكستانية الجنسية، عن تعرضها للاعتداء والسلب، وما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي للحادثة، فقد تمكنت الجهات الأمنية من تحديد هوية الجاني والقبض عليه.

وأفادت الوكالة أن الجاني هو مواطن في العقد الثالث من العمر، كما ألقت الشرطة القبض على مواطن آخر ومقيم من الجنسية التشادية في العقد الثالث من العمر.

وأشارت الوكالة إلى أن إجراءات الاستدلال الأولية تؤكد تورطهما في الترصد للمرأة أثناء خروجها من المنزل، ومساعدة الجاني في الهرب من الموقع باستخدام مركبتهم، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية كافة، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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