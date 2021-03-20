"فيها حاكم عادل"... ناصر الدويلة يكشف عن الدولة التي استقر بها بعد مغادرته الكويت

دبي - محمود عبدالرازق - وقال الدويلة عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "يسأل الكثير من الأخوة عن الوجهة التي توجهت لها في منفاي الاختياري".

وأضاف "تركيا كانت هي الخيار الأمثل لجميع الأحرار فهي بلد الحرية وفيها حاكم عادل لا يظلم عنده أحد ودولة تستند إلى إرث تاريخي في إدارة الأمم ونهجها حصيف في العلاقات الدولية وشعبها مسلم مضياف لذلك نزلت بلد أردوغان"، حسب قوله.

وكان قد أعلن الدويلة مغادرته الكويت في 17 مارس/أذار الجاري بسبب الملاحقة القضائية المستمرة"، حسب تعبيره.

ونشر مقطع فيديو وهو في مطار الكويت الدولي استعدادا لمغادرة البلاد، مؤكدا أنه مثل 15 مرة أمام القضاء في قضايا أمن دولة.