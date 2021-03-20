شكرا لقرائتكم خبر عن نادى الأسير: الأطفال فى سجون الاحتلال حتى نهاية فبراير الماضى 140 طفلاً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال نادى الأسير الفلسطينى، أنه وحتى نهاية شهر فبراير 2021، بلغ عدد الأسرى الأطفال فى سجون الاحتلال نحو (140) طفلاً، موزعين على سجون "عوفر، والدامون، ومجدو".

وحمّل نادى الأسير - فى بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية- اليوم السبت، سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة شاب فلسطينى من بلدة صفا غرب رام الله، والذى اُعتقل فى السادس والعشرين من فبراير الماضي، بعد أن أطلقت عليه قوات الاحتلال الرصاص الحي، وأصابته بخمس رصاصات فى جسده.

واعتبر نادى الأسير، أن ما جرى مع الشاب الفلسطينى "جريمة"، ويواصل الاحتلال تنفيذها باعتقاله وحرمان عائلته من زيارته، وهى تُضاف إلى قائمة طويلة من الجرائم التى تُنفذ بحقّ المعتقلين والأسرى، ومنهم الأطفال.

يُشار إلى أن قوات الاحتلال تنتهج عمليات إطلاق الرصاص على المعتقلين أثناء اعتقالهم، كما أن سياسات إدارة سجون الاحتلال، هى المماطلة فى متابعة وضعهم الصحي، ولا يُستثنى الأطفال من ذلك.