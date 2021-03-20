شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على عناصر من داعش قتلوا 8 مواطنين فى صلاح الدين العراقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكنت الاستخبارات العراقية، اليوم السبت، من القبض على مرتكبى جريمة قرية "البو دور" من أفراد تنظيم (داعش) الإرهابى جنوب تكريت فى محافظة صلاح الدين، حيث قاموا بقتل 8 مواطنين، بينهم 6 أفراد من عائلة واحدة.

وقال الحشد الشعبى - فى بيان نقلته قناة (السومرية نيوز) اليوم - إنه "تم تشكيل غرفة عمليات من استخبارات اللواء 35 واستخبارات وأمن الحشد، وبمشاركة استخبارات الداخلية لتحليل المعلومات والإفادات، وقد أسفرت هذه المجهودات عن القبض على المتهمين الرئيسيين فى الجريمة".. مضيفا "أن المجرمين المقبوض عليهم من نفس القرية، وبينهم من تعاون مع (داعش) وشارك فى تمويل عناصره".

وكانت معلومات أولية قد وردت للسطات الأمنية أفادت بأن مرتكبى الجريمة استهدفوا 3 منازل لمواطنين فى قرية "البو دور" بمنطقة العوينات جنوب تكريت فى محافظة صلاح الدين، وقاموا بقتل 8 مواطنين، بينهم 6 أفراد من عائلة واحدة، وأعلن تنظيم (داعش) الإرهابى مسؤوليته عن تنفيذها.