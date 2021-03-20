شكرا لقرائتكم خبر عن تغريدة مواطن تقود إلى ضبط سائقي الدراجات النارية المخالفين في الباحة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت الإدارة العامة للمرور، اليوم السبت، القبض على سائقي دراجات نارية تعدوا على مسار المشاة في منطقة الباحة.

وقال حساب المرور السعودي على “تويتر”: “نشكر لكم اهتمامكم وحرصكم.. ونفيدكم بأنه تم القبض على سائقي الدراجات، وإحالتهم للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام”.

وتلقى المرور بلاغاً من مواطن قال فيه إن قائدي الدراجات النارية تعدوا على خط المشاة بأحد الأماكن في الباحة.