شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد» تتوقع بداية الصيف فعلياً في نهاية رمضان (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
توقع المتحدث الرسمي للأرصاد الجوية، حسين القحطاني، هطول أمطار على المناطق الوسطى والمرتفعات الجبلية .
وقال متحدث “الأرصاد ” في برنامج “120” المذاع على “قناة الإخبارية” إن التقلبات متسارعة في تلك الفترة بسبب الربيع مع تذبذب الحرارة ووجود فرصة لهطول الأمطار مع استمرار الرياح .
وأوضح أن هذه الفترة انتقالية ويجب فيها اتباع التعليمات، مشيراً إلى أن درجات الحرارة ستبدأ فعلياً في الإرتفاع في نهاية شهر رمضان المبارك ليبدأ شهر الصيف فعلياً.
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