شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد» تتوقع بداية الصيف فعلياً في نهاية رمضان (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

توقع المتحدث الرسمي للأرصاد الجوية، حسين القحطاني، هطول أمطار على المناطق الوسطى والمرتفعات الجبلية .

وقال متحدث “الأرصاد ” في برنامج “120” المذاع على “قناة الإخبارية” إن التقلبات متسارعة في تلك الفترة بسبب الربيع مع تذبذب الحرارة ووجود فرصة لهطول الأمطار مع استمرار الرياح .

وأوضح أن هذه الفترة انتقالية ويجب فيها اتباع التعليمات، مشيراً إلى أن درجات الحرارة ستبدأ فعلياً في الإرتفاع في نهاية شهر رمضان المبارك ليبدأ شهر الصيف فعلياً.