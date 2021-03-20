توجيه عاجل من السفارة السعودية في اليابان عقب زلزال مياجي

دبي - محمود عبدالرازق - وقالت السفارة إنها تتابع آثار زلزال مياجي، وتهيب بالسعوديين المتواجدين في اليابان التقيد بتعليمات السلطات المحلية المتعلقة بالكوارث، في ظل تحذير الأخيرة من احتمالية حدوث تسونامي في بعض المناطق الساحلية.

ونشرت السفارة على حسابها بموقع "تويتر" مقطعا مصورا يوضح الطريقة التي يجب اتباعها عند حدوث زلزال، بما في ذلك الاحتماء تحت طاولة متينة أو في زاوية الغرفة، وفي حاولة قيادة السيارة قالت إنه يجب إبقاءها بعيدا عن الجسور والأعمدة والأنفاق، والابتعاد عن المنحدرات والمنزلقات الطينية.

وكان زلزال قد وقع في شمال اليابان، اليوم السبت، وضرب مناطق دمرها زلزال عام 2011، متسببا في موجة تسونامي بارتفاع متر.

وبلغت قوة الزلزال 7.2 درجة، وكان مركزه على عمق 60 كيلومترا. وعقب الزلزال، تم تعليق حركة القطارات السريعة، كما تم إخلاء حوالي 200 مبنى سكني.

ولاحقا، ألغت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية تحذيرها من إمكانية حدوث تسونامي جراء الزلزال الذي ضرب السواحل الشمالية الشرقية اليوم السبت.