يمكن رؤيتها بالعين المجردة... سماء مكة على موعد مع ظاهرة فلكية نادرة... صورة

دبي - محمود عبدالرازق - ووفقا لـ"الجمعية الفلكية بجدة"، سيتعامد القمر على الكعبة المشرفة للمرة الثانية هذا العام، مساء يوم الأربعاء المقبل الموافق 24 مارس/آذار 2021.

ولفتت الجمعية إلى أن "الصورة المرفقة هي للقمر كما سيظهر على الكعبة المشرفة لحظة التعامد".

وأضاف البيان أن "التعامد يحدث عندما يبلغ ميل القمر عرض مكة المكرمة ويكون في لحظة توسطه على خط زوالها وهذا بعكس بقية الأجسام السماوية".

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وأوضح أن القمر سيشرق بأفق مكة المكرمة عند الساعة 02:18 بعد الظهر (11:18 صباحا بتوقيت غرينتش) ويستمر في حركته إلى أن يبلغ "التعامد" عند الساعة 09:10 مساءً (06:10 مساءً بتوقيت غرينتش)، وسيبقى مشاهدا في سماء مكة إلى أن يغرب عند الساعة 03:59 فجرا (12:59 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش).

وأشار إلى أنه "يمكن استخدام هذه الظاهرة في تحديد "القبلة"، حيث يقوم الشخص بالاتجاه للقمر وجعله أمام ناظره تماماً حينها سيكون متجه للقبلة بالضبط".

وتابع أن "هذه التجربة تصلح لأي منطقة في العالم يشاهد فيها القمر في تلك اللحظة لكنها غير مفيدة للمناطق القريبة من مكة مثل جدة والطائف وعسفان وكل المناطق التي يقل بعدها عن درجة واحدة من مكة المكرمة".

يذكر أن هذا التعامد للقمر سيحدث بعد 54 يوم و20 ساعة و26 دقيقة من التعامد الأول الذي حدث في 29 يناير/كانون الثاني الماضي.