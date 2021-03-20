البرهان: قوات الدعم السريع تعمل لصالح الشعب السوداني

دبي - محمود عبدالرازق - جاء ذلك خلال حديثه عن قوات الدعم السريع، بالكلية الحربية اليوم السبت، بحسب وكالة الأنباء السودانية "سونا"، التي أشارت إلى قوله: "قوات الدعم السريع عملت منذ إنشائها لصالح الشعب السوداني وثورة ديسمبر وبسط الأمن والاستقرار".

وتابع البرهان: "النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو، قام بأدوار كبيرة لا ينكرها إلا مكابر"، مضيفا: "قوات الدعم السريع جزء أصيل من القوات المسلحة وستبقى جزءا منها".

واستطرد: "مهما قلنا لن نوفي الدعم السريع حقه قبل التغيير وبعده لأنها قامت بدور وطني في حماية السودان وأدت واجباتها ومهامها الوطنية".

وقال رئيس مجلس السيادة السوداني: "نجدد الثقة في قوات الدعم السريع ونقدر ما تقوم به"، مضيفا: "سنبنى السودان الذي نحلم به وسيكون الدعم السريع جزءا من بناء السودان".

وأوضح البرهان: "واثقون من توفير الأمن والطمأنينة للمواطن السوداني".

وقال رئيس مجلس السيادة السوداني: "القوات المسلحة لا ترغب في الانقلاب وتغيير الحكومة وهي تعمل في حماية المرحلة الانتقالية وصولا إلى مرحلة الانتخابات".

ولفتت الوكالة إلى قول الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي)، النائب الأول لرئيس مجلس السيادة، قائد قوات الدعم السريع، إن "قوات الدعم السريع جاهزة لأي مهام تطلبها الحكومة الانتقالية وأنه يمكنها سد الفجوة الأمنية في دارفور بخروج قوات "يوناميد".

وقال حميدتي: "كل القوات النظامية تعمل بتنسيق تام بين وحداتها وهي على قلب رجل واحد".