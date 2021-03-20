أردوغان يوجه دعوة رسمية إلى المنفي لزيارة تركيا

دبي - محمود عبدالرازق - © REUTERS / PRESIDENTIAL PRESS OFFICE

وبحسب بيان حصلت عليه "سبوتنيك"، تلقى رئيس المجلس الرئاسي الليبي الدكتور محمد المنفي، اليوم السبت، اتصالا هاتفيا من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وأضاف البيان أنه "خلال المحادثة هنأ أردوغان المنفي على مباشرة أعماله رسميا ونيل حكومة الوحدة الوطنية الثقة من مجلس النواب، مؤكدًا على عمق العلاقات الثنائية بين تركيا وليبيا".

كما قدم الرئيس التركي دعوة رسمية إلى رئيس المجلس الرئاسي الليبي لزيارة تركيا في أقرب وقت ممكن.

وفي فبراير الماضي، قدم أردوغان، التهنئة لرئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، ورئيس الحكومة الانتقالية عبدالحميد دبية، بعد فوزهما برئاسة السلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا.

وأكد الرئيس التركي أن بلاده "ستواصل دعمها إلى ليبيا، لتحقيق الاستقرار والحفاظ على وحدة سلامة أراضيها"،

كما أشار إلى تطلعه "للعمل مع السلطات الليبية على تعزيز التعاون في المرحلة المقبلة".