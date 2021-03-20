محكمة الوزراء الكويتية تتخذ قرارا جديدا بشأن رئيس الوزراء السابق جابر المبارك 

دبي - محمود عبدالرازق - ونقلت صحيفة "القبس" الكويتية، اليوم السبت، عن مصدر مسؤول أن الشيخ جابر المبارك جاهز للحضور إلى قصر العدل، يوم الاثنين المقبل.

© REUTERS / STEPHANIE MCGEHEE

وشدد المصدر المسؤول على جهوزية فريق الدفاع للرد على كافة الاتهامات الموجهة إليه.

ويشار إلى أن الشيخ صباح جابر المبارك، نجل رئيس الوزراء الكويتي السابق، من بين الشخصيات المتورطة في قضية "الصندوق الماليزي"، الذي يحقق فيه مجلس الأمة الكويتي.

وأثيرت قضية "الصندوق السيادي الماليزي"، في مايو/آيار الماضي، حيث تورطت شخصيات كويتية ومؤسسات في صفقات غير مشروعة مرتبطة بمشاريع خارج البلاد.

وفي سياق متصل، في الرابع من الشهر الجاري، أدت الحكومة الكويتية الجديدة برئاسة صباح الخالد الحمد الصباح، اليمين الدستورية أمام أمير البلاد، نواف الأحمد الجابر، وذلك وسط أزمات اقتصادية كبيرة، وملفات مهمة على رأسها الفساد وخلافات مجلس الأمة.

ودعا أمير الكويت، السلطتين التشريعية والتنفيذية إلى التعاون لتحقيق الغايات الوطنية المأمولة عملا بأحكام الدستور مشددا على أهمية تطبيق القانون على الجميع بحزم وشفافية.

الحكومة الثالثة منذ عام 2019 أمامها العديد من الملفات العاجلة، أبرزها أزمة الدين العام وصندوق الأجيال الذي أثار جدلا واسعًا في الآونة الأخيرة، وملفات الفساد، وكذلك عدة قوانين يطالب المواطنون بإقرارها.