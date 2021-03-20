عبير موسي تتهم تيار الإسلام السياسي بمحاولة تشويه حزبها.. فيديو

دبي - محمود عبدالرازق - جاء هذا خلال كلمتها أمام وقفة احتجاجية نظمها أنصار الحزب في مدينة صفاقس التونسية.

وقالت رئيس الحزب الدستوري في الكلمة التي بثتها شبكة "سكاي نيوز عربية" إن ابنتها تعرضت للإهانة من قبل هذا التيار بينما كانت هي معتصمة من أجل مساعدتهم في دخول البرلمان، متهمة التيار بمحاولة التسبب لها في مشكلات عائلية.

​كما اتهمت تيار الإسلام السياسي بمحاولة تشويه حزبها، وإطلاق الشائعات عليها في الصحف مثل قولهم:" عبير موسي تطلق الرصاص على نفسها، عبير موسي العبثية".

كما طالبت عبير موسي، أعضاء تيار الإسلام السياسي بعدم ذكر اسمها أو ذكر اسم حزبها في تصريحاتهم.

وأشارت إلى أن الصحفيين والإعلاميين يتعرضون لمضايقات تتعلق بشأن حرية التعبير من قبل تيار الإسلام السياسي.

ولفتت عبير موسي إلى القوانين التونسية التي تنص على حرية التعبير عن الرأي وحرية تداول المعلومات، وعدم تقييدها إلا لحماية النظام العام.