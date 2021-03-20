موسكو تدين بشدة الهجوم الصاروخي على مصفاة أرامكو

دبي - محمود عبدالرازق - وأكدت الخارجية في بيانها مجددا على موقفها المبدئي والثابت المؤيد للإنهاء المبكر للعنف في اليمن وإقامة عملية تفاوض يمنية واسعة تهدف إلى تطوير حل شامل قائم على المصالح المشروعة لجميع الأطراف المشاركة في الصراع.

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واختتمت الوزارة بيانها بالقول "في سياق اتصالاتنا مع القوى السياسية الرائدة في الجمهورية اليمنية والجهات الخارجية المهتمة، نواصل تعزيز الحل السياسي بكل وسيلة ممكنة".

وأعلن المتحدث العسكري باسم جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، العميد يحيى سريع، في وقت سابق من اليوم الجمعة، أن "سلاح الجو المسير نفذ مساء اليوم عملية هجومية على قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط بطائرتين مسيرتين نوع (قاصف 2 كي) وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله".

ويأتي الهجوم الجوي لـ"أنصار الله" بعد ساعات من إعلان الجماعة مهاجمة شركة أرامكو في العاصمة السعودية الرياض بـ 6 طائرات مُسيرة، قالت إنها أصابت أهدافها بدقة عالية.

وتقود السعودية، منذ آذار/ مارس 2015، تحالفاً عسكرياً من دول عربية وإسلامية، دعماً للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" أواخر 2014.

وبالمقابل تنفذ جماعة "أنصار الله" هجمات بطائرات دون طيار، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وداخل أراضي المملكة.