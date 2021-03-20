الاتحاد الأوروبي: اليمنيون يتحملون تداعيات الهجمات الحوثية على الرياض

دبي - محمود عبدالرازق - القاهرة- سبوتنيك. وقال الاتحاد الأوروبي في بيان إنه "يدين هجوم الأمس الذي نفذ بطائرات مسيرة ضد منشأة نفطية في العاصمة السعودية الرياض، والذي تبنته أنصار الله، ما يمثل آخر حلقة في مسلسل من الهجمات الخطرة التي تستهدف المواقع بمختلف مناطق السعودية، مما يعرض المدنيين والبنية التحتية الحيوية للخطر"، داعيا إلى "وقف تلك الاعتداءات".

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وقال البيان إن مثل هذا الهجوم "يؤدي لتكثيف المواجهات والضربات والعنف بداخل اليمن، والتي يتحمل المدنيون، وبينهم الأطفال، وطأتها"، مجددا رفض كافة الهجمات التي تستهدف اليمنيين.

وتابع أن الهجمات داخل وحول اليمن تقوض من جهود المبعوث الأممي، وتؤخر فرص حل النزاع، مطالبا الأطراف كافة بالوفاء بالتزاماتها والتعاون مع المبعوث الأممي للتوصل لتسوية سياسية شاملة.

وأعلنت جماعة "أنصار الله"، أمس الجمعة، تنفيذ عملية هجوميةبست طائرات مُسيرة استهدفت شركة أرامكو السعودية.

وأفاد مصدر بوزارة الطاقة السعودية لوكالة الأنباء السعودية (واس) أن مصنع أرامكو في الرياض تعرض للهجوم بطائرات مسيرة من اليمن، واندلع نتيجة لذلك حريق تمت السيطرة عليه دون وقوع ضحايا أو إصابات، ولم يؤثر الهجوم على إمدادات الشركة من النفط والمنتجات.

تقود السعودية، منذ مارس/ آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" أواخر 2014.

وبالمقابل تنفذ جماعة "أنصار الله" هجمات بطائرات دون طيار، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة؛ تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وداخل أراضي المملكة.