فتاة سعودية لوزارة الصحة: تلقيت لقاح أكسفورد وخطيبي فايزر.. هل أتزوجه؟

دبي - محمود عبدالرازق - وجه هذا السؤال إلى وزارة الصحة السعودية عبر حسابها على موقع "تويتر".
وقالت الفتاة السعودية في سؤالها: "لو سمحت أنا حاطة (حصلت على) لقاح أكسفورد.. خطيبي أخذ لقاح فايزر، وانتشر كلام مفاده إنه ما يصلح تتزوجون، وخوفوني كثير، هل الكلام هذا صحيح أم إشاعة".
من جانبها ردت وزارة الصحة بقولها: "غير صحيح، ولا توجد توصيات علمية بذلك، مع تمنياتنا للجميع بالصحة والعافية".
وأعلنت وزارة الصحة السعودية، أمس الجمعة تسجيل 391 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصبح إجمالي المصابين 383890 حالة.
كما أعلنت تسجيل 5 حالات وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الوباء إلى 6590 حالة وفاة.