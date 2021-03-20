فتاة سعودية لوزارة الصحة: تلقيت لقاح أكسفورد وخطيبي فايزر.. هل أتزوجه؟

دبي - محمود عبدالرازق - وجه هذا السؤال إلى وزارة الصحة السعودية عبر حسابها على موقع "تويتر".

وقالت الفتاة السعودية في سؤالها: "‏‎‎‎‎لو سمحت أنا حاطة (حصلت على) لقاح أكسفورد.. خطيبي أخذ لقاح فايزر، وانتشر كلام مفاده إنه ما يصلح تتزوجون، وخوفوني كثير، هل الكلام هذا صحيح أم إشاعة".

​من جانبها ردت وزارة الصحة بقولها: ‏‎"غير صحيح، ولا توجد توصيات علمية بذلك، مع تمنياتنا للجميع بالصحة والعافية".

​وأعلنت وزارة الصحة السعودية، أمس الجمعة تسجيل 391 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصبح إجمالي المصابين 383890 حالة.

كما أعلنت تسجيل 5 حالات وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الوباء إلى 6590 حالة وفاة.