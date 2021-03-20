الرئاسة الجزائرية تكشف عن قوانين يصادق عليها تبون غدا

دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية الجزائرية نشرته جريدة "النهار"، فإن تبون سوف يترأس، غدا الأحد، اجتماعا لمجلس الوزراء الجزائري.

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وقال البيان إن الاجتماع سوف يخصص للمصادقة على "عدد من العروض ذات الصلة بالتحضيرات لشهر رمضان والانتخابات التشريعية والتنظيم الإقليمي للبلاد.

وأكد أن الرئيس تبون خلال الاجتماع سوف يصادق على تعديل قانون المعاشات العسكرية.

وأوضح البيان أن الاجتماع أيضا سيشمل مراسيم رئاسية تخص تشكيل وتنظيم المجلس الأعلى للشباب، إضافة إلى المرصد الوطني للمجتمع المدني وتنظيم وتسيير جامع الجزائر.

وكانت وزارة الدفاع الجزائرية، أكدت في بيان لها، الأربعاء الماضي، أن قانون المعاشات العسكرية قد تم تقديمه لمراجعة بعض مواده.

وجاء في البيان الذي نشرته وكالة الأنباء الجزائرية: "تعلن وزارة الدفاع الوطني أن قانون المعاشات العسكرية قد تم تقديمه لمراجعة بعض مواده، وذلك لتمكين عديد الفئات من العسكريين السابقين الذين أودعوا ملفات التسوية لدى مصالح وزارة الدفاع الوطني من الدراسة والتسوية، ويتعلق الأمر بالمادة التي تسمح بتمديد آجال الطعون وكذلك المادة التي تسمح بإحداث منحة عطب تكميلية، يستفيد منها العسكري الذي تمنحه لجان الخبرة الطبية نسبة عطب منسوبة للخدمة".

من جهة أخرى، أكد البيان أنه فيما يتعلق بالنتائج المحققة حتى الآن في مجال دراسة الملفات المودعة لدى وزارة الدفاع الوطني للفحص والتسوية، والتي تهم مختلف فئات العسكريين السابقين، فقد "بلغ عددها 288.079 ملف".