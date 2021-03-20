نائب عراقي يحدد المواد الخلافية في مشروع الموازنة

دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب تصريحات، اليوم السبت، لوكالة الأنباء العراقية "واع" فقد أكد سركون شمس الدين النائب بالبرلمان العراقي استمرار المباحثات لحسم المواد الخلافية في قانون الموازنة.

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وقال: "هناك خلاف على بعض مواد الموازنة منها، الديون الداخلية والخارجية والموازنة الاستثمارية"، لافتا إلى أن "بعض الكتل السياسية لا تريد منح أموالا للاستثمارات الجديدة حتى لا يتم استغلالها كدعاية انتخابية".

وأكد أن هناك خلافا كذلك حول "موضوع الديون المترتبة على الفلاحين"، مؤكدا وجود مقترح لإعفاء أي فلاح يسدد 50% من ديونه".

وتحدث النائب العراقي كذلك عن خلاف حول "حصص المحافظات، ومنها ديالى ونينوى وكركوك" مؤكدا أنه "تم تسويته من خلال مناقلة الأموال".

وعن موعد التصويت على هذه المواد الخلافية أكد النائب العراقي أن "جلسة التصويت على الموازنة ستعقد اليوم بعد الساعة الخامسة عصراً".

يشار إلى أن رئاسة البرلمان حددت اليوم السبت موعداً للتصويت على مشروع الموازنة العامة لعام 2021، بعد أن تعمق الخلاف لأشهر حول هذا المشروع داخل أروقة البرلمان العراقي.