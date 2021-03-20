شكرا لقرائتكم خبر عن تضرر 300 بناية بولاية بجاية الجزائرية جراء زلزال الخميس الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تضررت أكثر من 300 بناية بدرجات متفاوتة جراء الزلزال الذى ضرب ولاية بجاية الجزائرية (شمال شرق) فجر الخميس الماضى والذى بلغت قوته 5.9 درجة بمقياس ريختر.

وبحسب حصيلة أولية أعلنتها الهيئة الوطنية للرقابة التقنية للبناء بالجزائر، فإن الزلزال القوى وتوابعه أثرت على بعض أحياء ولاية بجاية خاصة تلك التى يقع بها بعض البنايات القديمة والتى انهارت بالكامل.

وأشارت الحصيلة إلى أنه رغم أن الاضرار المادية كانت كبيرة لكنها كانت أخف من المتوقع نظرا لقوة الزلزال، بالإضافة إلى عدم وقوع أى خسائر بشرية.