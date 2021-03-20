الديوانية بالعراق توجه بإعادة فتح المساجد ودور العبادة وسط إجراءات احترازية

القاهرة - سامية سيد - أصدرت خلية الازمة فى الديوانية بالعراق ،اليوم السبت ، قرارا بفتح المساجد ودور العبادة مع الالتزام باتخاذ الإجراءات الوقائية والصحية الخاصة بمواجهة وباء كورونا.

ووجهت خلية الأزمة - في بيان أوردته قناة السومرية نيوز الإخبارية - بضرورة الالتزام بتنفيذ قرارات لجنة الصحة والسلامة الوطنية بفرض حظر التجوال التام الكلي في العاصمة بغداد والمحافظات كافة، بدءاً من يوم الخميس الساعة التاسعة مساءً إلى الساعة الخامسة من صباح يوم الأحد من كل أسبوع ، وفرض حظر التجوال الجزئي في بقية الأيام من الساعة التاسعة مساءً إلى الخامسة صباحاً من اليوم اللاحق.



كما أعادت خلية الأزمة فتح دور العبادة والمساجد مع الالتزام باتخاذ الإجراءات الوقائية والصحية، بناء على قرار اللجنة العُليا للصحة والسلامة الوطنية التي قررت إعادة فتح دور العبادة في بغداد والمحافظات مع الالتزام بالشروط الصحية من حيث التباعد وارتداء الكمامات واستخدام مواد التطهير والمعقمات بما يضمن سلامة المواطنين من جائحة فيروس كورونا، وتتولى الفرق الصحية متابعتها ومحاسبة المخالفين.