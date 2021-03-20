شكرا لقرائتكم خبر عن الباحة.. ضبط قائد مركبة مارس التفحيط بمحافظة المندق والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلنت الإدارة العامة للمرور، اليوم السبت، عن ضبط قائد مركبة مارس التفحيط بمحافظة المندق في منطقة الباحة. وقال حساب المرور السعودي على “تويتر” إن مرور منطقة الباحة تمكن من ضبط قائد المركبة الذي قام بممارسة التفحيط بمحافظة المندق، وسيتم إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات الواردة في نظام المرور.

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