شكرا لقرائتكم خبر عن الرياض.. ضبط مواطنين ومقيم بتهمة الاعتداء على مقيمة باكستانية وسرقتها والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأنه إشارة إلى البلاغ الوارد للجهات الأمنية بشرطة المنطقة من مقيمة باكستانية الجنسية، عن تعرضها للاعتداء والسلب، وما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي للحادثة، فقد تمكنت الجهات الأمنية من تحديد هوية الجاني والقبض عليه. وتبين أن الجاني مواطن في العقد الثالث من العمر، كما تم القبض على مواطن آخر ومقيم من الجنسية التشادية في العقد الثالث من العمر. وبين أن إجراءات الاستدلال الأولية تشير إلى تورطهما في الترصد للمرأة أثناء خروجها من المنزل ومساعدة الجاني في الهرب من الموقع باستخدام مركبتهم، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية كافة، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

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