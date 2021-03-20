شكرا لقرائتكم خبر عن سفارة المملكة باليابان تحذر مواطنيها من توابع «زلزال مياجي» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أصدرت سفارة المملكة في اليابان، اليوم السبت، تنبيه للموطنين، مشيرة إلى أنها تتابع أثار الزلزال في مقاطعة مياجي شمال اليابان.

وقالت السفارة: نتابع آثار الزلزال في مياجي بقوة 7.2 درجة، وتهيب بالمواطنين التقيد بتعليمات السلطات المحلية المتعلقة بالكوارث.

وأشارت السفارة إلى أن السلطات المحلية أصدرت تحذيراً من احتمالية حدوث تسونامي في بعض المناطق الساحلية.

وكان زلزال قوي بلغت قوته 7.2 درجات على مقياس ريختر قد ضرب في مقاطعة مياجي شمال اليابان.