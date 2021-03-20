لهذا السبب وزير خارجية الكويت والوفد المرافق له يدخلون عزلا صحيا

دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب تصريحات من مصادر حكومية لجريدة "القبس" الكويتية، فقد دخل أحمد الناصر، وزير الخارجية الكويتي، والوفد الدبلوماسي المرافق له، عزلاً صحيا.

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وعزت المصادر ذلك إلى أنه ياتي تطبيقًا للاشتراطات الصحية، وذلك بعد إعلان رئيس الوزراء الباكستاني عن إصابته بفيروس كورونا.

ولفتت المصادر إلى أن وزير الخارجية الكويتي والفريق الدبلوماسي المرافق له، كانوا قد قابلوا رئيس وزراء باكستان الأسبوع الماضي، وذلك في زيارة رسمية، قبل أن يعودوا إلى الكويت فجر اليوم، السبت.

وقالت المصادر إن الوزير الكويتي والمسؤولين في الوفد سيستمرون في القيام بمهامهم من خلال أماكن عزلهم، وذلك تطبيقاً للاشتراطات الصحية.

جدير بالذكر أن وزارة الداخلية الكويتية كانت قد أحالت إلى النيابة العامة مجموعة من نواب مجلس الأمة الكويتي، على رأسهم مرزوق الغانم رئيس المجلس وذلك بسبب "مخالفة الاشتراطات الصحية" المفروضة لمواجهة وباء كورونا.