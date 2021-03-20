حاكم دبي: انضمام دول جديدة إلى "الجواز اللوجستي العالمي"

دبي - محمود عبدالرازق - وغرد ابن راشد عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" قائلا: "الجواز اللوجستي العالمي" مبادرة من دبي لتسهيل التبادل التجاري الدولي وبناء شبكة لوجستية عالمية عبر منح ميزات اقتصادية كبرى للأعضاء.. الهند وإندونيسيا وتايلاند وجنوب أفريقيا وكولومبيا والبرازيل وغيرهم، بالإضافة لكبري شركات الشحن العالمية انضموا للمشروع.. دبي قدرها أن تربط العالم".

​وبحسب صحيفة "البيان" الإماراتية، فقد انضمت أكثر من 10 دول حتى الآن إلى مبادرة "الجواز اللوجستي العالمي"، ومنها الهند وجنوب أفريقيا وإندونيسيا وغيرها، إلى جانب عدد من كبرى الشركات متعددة الجنسيات، مثل "يو بي إس" و"فايزر" و"سوني" و"جونسون أند جونسون" و"إل جي".

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وكانت إمارة دبي الخليجية أطلقت في يناير/ كانون الثاني 2020 "الجواز اللوجستي العالمي" في المنتدى الاقتصادي العالمي المقام في دافوس في سويسرا، ضمن جلسة خاصة حضرها لفيف من الاقتصاديين في آسيا وأمريكا اللاتينية وأفريقيا.

وتأتي هذه العملية ضمن مشروع "خط دبي للحرير" الذي تصدر الأهداف الاستراتيجية في وثيقة الخمسين، التي أصدرها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في 2019.

و"الجواز اللوجستي العالمي" هو منصة تكنولوجية تجمع طيران الإمارات والجمارك العالمية وموانئ دبي بالإضافة إلى غيرها من المجموعات، وهو من الوثيقة الخمسية بهدف إعادة رسم التجارة العالمية، وتوظيف التكنولوجية في الربط اللوجستي، واستخدام البنية التحتية لدبي من أجل مساعدة التجار، وتحويل دبي إلى بوابة لوجستية عالمية، عن طريق التكنولوجية الحديثة والأتمتة والبيانات الضخمة"، حسبما أوضح الدكتور حامد جمال، المدير في شركة راكس للمعايير في الإمارات لـ"سبوتنيك".