التحالف يعلن اعتراض وتدمير طائرة مسيرة أطلقتها "أنصار الله" تجاه موقع عسكري

دبي - محمود عبدالرازق - القاهرة - سبوتنيك. ونقلت قناة "الإخبارية" السعودية عن التحالف اليوم السبت "اعتراض وتدمير طائرة بدون طيارة مفخخة أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية تجاه خميس مشيط".

وأضاف التحالف "استمرار الميليشيا الحوثية الإرهابية بمحاولات استهداف المدنيين والأعيان المدنية ونتخذ الإجراءات العملياتية تجاه ذلك".

وقال المتحدث الرسمي للقوات المسلحة التابعة لأنصار الله، العميد يحيى سريع، في بيان اليوم "‏مجددا سلاح الجو المسير يستهدف موقعا عسكريا في مطار أبها الدولي صباح اليوم بطائرة قاصف2k محققا إصابة دقيقة بفضل الله".

وأضاف المتحدث العسكري أن "هذا الاستهداف يأتي في إطار الرد المشروع والطبيعي على تصعيد العدوان وحصاره المتواصل على بلدنا".