شكرا لقرائتكم خبر عن العثور على 30 عبوة ناسفة خلال عملية أمنية بكركوك العراقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شنت القوات الأمنية في محافظة كركوك العراقية، اليوم السبت، عملية بحث وتفتيش جنوب غرب المحافظة.

وذكر بيان لوزارة الداخلية العراقية أوردته قناة (السومرية نيوز) - "أن قوة من الفرقة الخامسة شرطة اتحادية بالتعاون مع قسم استخبارات الفرقة نفذت عملية تفتيش ومداهمة في منطقة (حميرة الكبرى) بناحية الرشاد جنوب غرب محافظة كركوك".

وأضاف البيان أن عملية التفتيش أسفرت عن العثور على 30 عبوة ناسفة على شكل جليكان سعة 20 لترا، و 30 مسطرة تفجير، فيما تم معالجة المواد موقعيا من قبل قوات مكافحة المتفجرات.