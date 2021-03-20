الجيش المصري يرسل آليات ومعدات إلى السودان... ما السبب

دبي - محمود عبدالرازق - وتستخدم هذه المعدات في بناء وتشييد الطرق والأعمال المدنية الأخرى وتعتبر إضافة حقيقية لسلاح المهندسين السوداني، بحسب وكالة الأنباء السودانية (سونا).

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كما أن إرسال المعدات يأتي في إطار بروتوكولات التعاون المشترك والتوأمة بين قيادتي سلاح المهندسين السوداني وسلاح المهندسين المصري.

يشار إلى أن الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، زار السودان قبل أسبوعين، في أول زياره له منذ تأسيس المجلس السيادي الانتقالي.

وكان في استقبال السيسي لدى وصوله القصر الجمهوري بالعاصمة السودانية الخرطوم، رئيس المجلس السيادي الانتقالي بالسودان، الفريق أول ركن، عبد الفتاح البرهان.

وتأتي زيارة الرئيس المصري وسط حراك دبلوماسي وعسكري كبير بين البلدين، بعدما وقعت البلدين، في الثاني من مارس/ آذار الجاري اتفاقيات عسكرية خلال زيارة قام بها رئيس الأركان المصري إلى السودان. وتم التوقيع على الاتفاقية في الخرطوم، بحضور قائدي جيشي البلدين، اللذين أكدا أن البلدين يواجهان تهديدات مشتركة.

وشدد السيسي خلال زيارته للسودان على اهتمام مصر بتعزيز العلاقات الثنائية مع السودان، خاصة في مجالات الربط الكهربائي والتبادل التجاري.