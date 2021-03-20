الناطق الرسمي باسم "أنصار الله" للسعودية: إن كنتم جادين في إنهاء معاناة اليمن أفرجوا عن الـ14 سفينة

دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب تغريدة نشرها عبد السلام على حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر فقد أكد أن "14 سفينة نفطية محتجزة في البحر الأحمر منذ أكثر من عام رغم أنها أخذت جميع الإجراءات المفروضة تعسفا من قبل تحالف العدوان ومع ذلك ممنوعة من الدخول".

وشدد الناطق الرسمي باسم "أنصار الله" على أن "هذه القضية لا تحتاج لتفاوض ولا لحوار فأين الجدية في وقف المعاناة الإنسانية الأبشع في هذا العصر؟"

وخاطب عبد السلام السلطات السعودية قائلا: "إذا كنتم جادين في معالجة الوضع الانساني وإنهاء الصراع هناك 14 سفينة مفتشة ومرخصة لماذا لا تسمحوا بدخولها".

واعتبر الناطق الرسمي باسم "أنصار الله" أن "شهادة الخارجية الأمريكية للرياض ومرتزقتها بالاستعداد لوقف اطلاق النار وإنها الصراع كشهادة أخوة يوسف أن الذئب هو من أكل يوسف" قائلا إنها "محاولة فاشلة لابراء ساحتها من جريمة الحرب والحصار".