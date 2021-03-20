ضجة واسعة... هل تلزم سوريا الفتيات بالخدمة العسكرية؟

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المنشور (غُير محتواه لكن يمكن الاطلاع على نسخة له من هنا) الذي بدأ الانتشار قبل أيام يقول إن "وزارة الدفاع تدرس إمكانية تطبيق قانون الخدمة الإلزامية على الإناث من سن العشرين حتى سن الثامنة والعشرين، على أن تنحسر خدمتهم في أماكن محددة..". وفي الحقيقة هو خبر عار تماما عن الصحة.

المنشور الذي حظي بتفاعل من الآلاف وانتشر على نطاق واسع عبر "فيسبوك" قال أيضا إن:

مدة الخدمة المزعومة للفتيات لن تزيد على 18 شهرا، و تنحسر خدمتهم في أماكن الخدمة الثابتة وغير الخطرة، مع النظر في إمكانية دفع بدل خدمة لبعض الحالات منهن.

في الحقيقة، بمجرد انتشار هذا الخبر قالت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة السورية، في بيان رسمي، إنها تحتاج إلى تطويع عدد من المواطنين، مؤكدة أنها تحتاجهم من "الذكور فقط" وحملة الشهادات الجامعية، ولم تشر من قريب أو بعيد إلى الخدمة الإلزامية للإناث. كما لم تصدر أية تعليقات رسمية تفيد بمثل هكذا توجه (تجنيد الإناث).