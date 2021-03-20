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الاستخبارات العسكرية العراقية تضبط صواريخ وقذائف غربى نينوى

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية، ضبط صواريخ وقذائف مدفعية في ناحية تل عبطة غربي محافظة نينوى، وذكرت المديرية، في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز)، اليوم /السبت/ - "إن قوة شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة 20 وبالتعاون مع فصيل استطلاع لواء المشاة 43، تمكنوا من ضبط 6 صواريخ مدفع 106 ملم، وقذيفتي مدفع 155 ملم، في قرية اشوا التابعة لناحية تل عبطة غربي نينوى" .


وأشار البيان إلى أن العملية تمت وفق معلومات استخبارية دقيقة وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات غرب نينوى، مضيفا أن قوة من هندسة الفرقة تكفلت بتدمير المواد تحت السيطرة.

 

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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