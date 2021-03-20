الأحوال الجوية تؤجل إطلاق القمر الاصطناعي النانومتري "DMSAT-1"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 20 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

تأجل إطلاق القمر الاصطناعي النانومتري DMSAT-1 من ميناء بايكونور الفضائي في جمهورية كازاخستان إلى يوم غد الأحد، وذلك بسبب الأحوال الجوية.



يأتي ذلك بعد تأجيل إطلاق الصاروخ "سويوز" وعلى متنه 38 قمرا اصطناعيا بينها أقمار للسعودية والإمارات وتونس.

وكان من المفترض أن ينطلق القمر الاصطناعي النانومتري DMSAT-1، السبت، في الساعة 10 صباحاً بتوقيت الإمارات من ميناء بايكونور الفضائي في جمهورية كازاخستان.

ويهدف القمر الاصطناعي إلى توظيف تكنولوجيا الفضاء وتقنيات الذكاء الاصطناعي لتعزيز منظومة الرصد البيئي على مستوى الإمارات، إضافة إلى رصد تراكيز الجسيمات العالقة في الغبار "10PM-2.5PM" ورصد تراكيز الغازات المسببة لظاهرة التغير المناخي "ثاني أكسيد الكربون والميثان وبخار الماء".

وقال عدنان الريس إن بداية المشروع كانت عام 2016 بوضع الاحتياجات الخاصة ببلدية دبي لدراسة الهواء من خلال الأقمار الاصطناعية وبالتعاقد مع جامعة تورنتو لبناء القمر.

ويتميز القمر بصغر حجمه حيث يبلغ وزن القمر الصناعي النانومتري DMSAT-1 حوالي 15 كم.

وسيقوم بالتقاط صور بدقة 40 م من خلال 3 نطاقات متعددة الأطياف يدور 14 دورة حول الأرض في اليوم الواحد على ارتفاع 550 كم من سطح الأرض يكون عمره الافتراضي لأداء مهامه من 2-3 سنوات، وهو يحمل 3 أجهزة مزودة بكاميرات عالية الدقة ونظام لتحديد المواقع، وسيقوم فريق العمل في المركز بالتحكم بالقمر وإدارة جميع عملياته وتزويد بلدية دبي بجميع الصور والبيانات بعد تحليلها ومعالجتها.