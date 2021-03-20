عودة جزئية لخدمات واتساب بعد انقطاع مفاجئ في عدد من دول العالم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 20 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

عادت خدمات تطبيقات واتساب وأنستقرام وماسنجر بشكل جزئي في بعض الدول العالم بعد انقطاع لنحو ساعة.



وفي وقت سابق، أبلغ العديد من المستخدمين حول العالم امس الجمعة، عن خلل في التطبيقات الثلاثة التابعة لفيسبوك.

وعلى موقع "داون ديتيكتور" المتخصص في رصد أعطال التطبيقات، أبلغ آلاف المستخدمين عن "توقف تام" لجميع خدمات واتساب" و"أنستقرام" و"ماسنجر".

وجاءت الشكاوى من توقف التطبيقات في أمريكا وألمانيا ومصر وقطر وتركيا والبرازيل وكولومبيا وتشيلي وغيرها من الدول.

ولم تعلق شركة فيسبوك المالكة للتطبيقات الثلاثة حتى الآن على توقف الخدمات.

لكن معدل الشكاوى من توقف الخدمة تراجع على موقع "داون ديتيكتور"، بينما أكد بعض المستخدمين عودة التطبيقات للعمل.

ويرصد موقع "داون ديتيكتور" الأعطال من خلال تجميع تقارير الحالة من عدة مصادر.

وربما يعاني عدد أكبر من المستخدمين من انقطاع الخدمات، أو أنها لم تستأنف في عدد من الدول.