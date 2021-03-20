واشنطن تناشد الحكومة الصومالية بضرورة العمل الفورى لإجراء الانتخابات

القاهرة - سامية سيد - أعربت الولايات المتحدة عن قلقها العميق من المأزق الانتخابي في الصومال، الأمر الذي تسبب في حالة من عدم اليقين تهدد الأمن والاستقرار والتنمية في هذا البلد، وناشد أنتونى بلينكن وزير الخارجية الأمريكي الحكومة الصومالية على المستوى الاتحادي وكذلك القادة الإقليميين، لأن يطرحوا جانبا الأهداف السياسية الضيقة ، وأن يتحملوا مسئولياتهم أمام الشعب الصومالي ويوافقوا بصورة فورية على تعزيز الشفافية وإجراء الانتخابات الشاملة.



وأضاف أن المأزق الانتخابي الراهن يؤخر الإصلاح العاجل المطلوب في الصومال، والذي يسمح لها بالاتجاه نحو تخفيف المديونية، كما يعطل المعركة ضد الإرهاب، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تدعم حق مواطنى الصومال في الاحتجاج السلمي وتعارض بشدة استخدام العنف من جانب أي طرف.



ودعا وزير الخارجية الأمريكي قادة الصومال لحماية مستقبل البلاد وإيجاد اتفاق على العمل الفورى نحو إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية فى الصومال.