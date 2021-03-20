شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الفتاح البرهان: ملتزمون بتوفير الأمن والطمأنينة لمواطنى السودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس مجلس السيادة السودانى، عبد الفتاح البرهان، أن القوات المسلحة تقوم بالدفاع عن حدود البلاد مع قوات الدعم السريع، مشيرا إلى أن هذه قوات الدعم تساهم في إرساء الأمن في السودان.

وأضاف البرهان خلال كلمة له اليوم السبت، أن قوات الدعم السريع هي جزء أصيل من القوات المسلحة السودانية، مشددا على أنهم ملتزمون بتوفير الأمن والطمأنينة لمواطني السودان، وقواتنا المسلحة جزء أصيل من الشعب السوداني.