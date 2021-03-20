تأجيل إطلاق أول قمر صناعي تونسي

دبي - محمود عبدالرازق - وكان من المقرر إطلاق "تحدي واحد" صباح اليوم السبت، لكن تم تأجيل الإطلاق لمدة 24 ساعة بسبب عوامل مناخية بالقاعدة الفضائية ''بايكانور'' بكازاخستان.

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وفي وقت سابق، أعلنت تونس أنها سلمت رسميا قمرها الصناعي "تحدي 1" إلى الشركة الروسية المتعهدة بإطلاقه.

ووفقا لموقع "نسمة" التونسي، فقد أكد مجمع "تلنات" تسليم القمر الصناعي التونسي ''تحدي1''، الثلاثاء الماضي، إلى شركة "غلاف كوسموس" الروسية المسؤولة عن إطلاق المركبة الفضائية "سويوز 2" اتي ستنقل القمر الصناعي إلى مداره.

وفي تصريحات له أوضح محمد فريخة، مدير عام مجمع "تلنات"، أنهم أجروا آخر الفحوصات التقنية، أثناء عملية تسلم القمر، إضافة إلى تنظيفه وتعقيمه بالغرفة البيضاء قبل إدخاله بكبسولة الإطلاق ووضعه في وضعية العمل، "أون".

ولفت فريخة إلى أنه سيتم نقل الكبسولة والمعدات إلى المحطة الفضائية "بيكانور" في دولة كازاخستان، مشيرا إلى أن بوابة الكبسولة التي وضع فيها القمر الصناعي كان من المفترض أن تفتح في الفضاء الخارجي اليوم 20 من مارس/ آذار، ليخرج القمر إلى مداره، موافقا الذكرى الـ65 لاستقلال تونس.

جدير بالذكر أن "تحدي1" هو أول قمر صناعي عربي مصنع بإمكانيات تونسية محلية 100% من قبل الخبرات التونسية في شركة تلنات المختصة في التكنولوجيا والبرمجيات والأنشطة الهندسية، وهو قمر صناعي مختص في إنترنت الأشياء وسيستخدم لأول مرة في العالم بروتوكول "لورا" في اتصالات الفضاء.