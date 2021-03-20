صحيفة: الدول العربية بأجمعها تدعم تشكيل حكومة لبنانية في أقرب وقت ممكن

دبي - محمود عبدالرازق - وذكرت مصادر ديبلوماسية عربية في ​بيروت​ لصحيفة "الجمهورية" اللبنانية أن "الأسرة العربية بأجمعها من دون استثناء أي جهة، تدعم تشكيل ​حكومة​ في اقرب وقت ممكن في ​لبنان​"، موضحة أن "كل ما يقال عن تحفظات من أي دولة شقيقة للبنان على أي جهة لبنانية بعينه، لا يمت إلى الحقيقة بصلة، لا بل نه يسيء إلى لبنان ولأشقائه، والمؤسف أنه يثار من قبل القوى في الداخل اللبناني متضررة من استقرار الوضع في لبنان".

وأكدت المصادر أن "الأسرة العربية دعَت الى التمعن مليا في الموقف الذي أدلى به السفير السعودي في لبنان ​وليد البخاري​ في ​الساعات​ الاخيرة، وتأكيده وقوف ​الرياض​ على مسافة واحدة من كل القوى، وهو ما أكدت عليه ايضاً قطر ودولة ​الامارات​ العربية المتحدة التي أرسلت إشارات مباشرة إلى القادة في لبنان بضرورة التعجيل في تشكيل حكومة".

وتابعت المصادر: "إضافة إلى مصر التي تسجل حضورا مكثفا في هذه الفترة، وينقل سفيرها في لبنان ​ياسر علوي​ نصائح ودعوات مباشرة إلى تجاوز الأزمة الحكومية و​تأليف​ حكومة انقاذية في أسرع وقت ممكن تعيد الاستقرار للبنان، وتنقله من مدار الى الانهيار الى واحة الاستقرار والانفراج على كل المستويات".