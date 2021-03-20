«مرور حائل»: القبض على صاحب مركبة صدم قائد دراجة نارية وفر هارباً

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: تمكنت المديرية العامة للمرور بمنطقة حائل، من القبض على قائد مركبة صدم أحد قائدي الدراجات النارية وفر هارباّ،مُعرضاً حياته وحياة الآخرين للخطر. وأوضحت “المرور” في تغريدة على حسابها بموقع “تويتر”، أنهتم تحديد هوية قائد المركبة والقبض عليه، واتخاذ جميع الإجراءات بحقه تمهيداً لإحالته للنيابة العامة. وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا مقطع فيديو يظهر قيام صاحب مركبة بمنطقة حائل بصدم أحد قائدي الدراجات النارية والهرب من الموقع.

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