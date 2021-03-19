عاجل.. تعطل خدمات واتساب وماسنجر وانستجرام في عدد من الدول العربية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 19 مارس 2021

الخليج 365- متابعات

ضرب عطل فني منصات شركة فيسبوك ، وهم: واتساب و ماسنجر و انستجرام ، بحسب شكاوي لآلاف المستخدمين يوم الجمعة، وفقًا لموقع Downdetector.

يتتبع Downdetector حالات الانقطاع عن طريق تجميع تقارير الحالة من سلسلة من المصادر، بما في ذلك الأخطاء التي يرسلها المستخدم على نظامه الأساسي، وقد تؤثر حالات الانقطاع على عدد أكبر من المستخدمين