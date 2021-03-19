هدية "عسكرية" من مصر إلى السودان

دبي - محمود عبدالرازق - أوضح بيان منشور عبر وكالة الأنباء السودانية "سونا" أن سلاح المهندسين السوداني، استقبل اليوم هدية مقدمة سلاح المهندسين المصري.

​وجاء في البيان "في إطار بروتوكولات التعاون المشترك والتوأمة بين قيادتي سلاح المهندسين السوداني وسلاح المهندسين المصري، رفد سلاح المهندسين المصري نظيره السوداني بمعدات وآليات وصلت مؤخراً إلى ميناء بورتسودان".

وأشار البيان إلى أن "هذه المعدات تستخدم في بناء وتشييد الطرق والأعمال المدنية الأخرى، وتعتبر إضافة حقيقية لسلاح المهندسين السوداني".

​وكان رئيس أركان الجيش المصري، الفريق محمد فريد، قد أعلن في وقت سابق، أن هناك طفرة نوعية في علاقات الجيش المصري مع نظيره السوداني.

كما أجرى الجيشان المصري والسوداني في الفترة الأخيرة تدريبات عسكرية مشتركة، شهدت مشاركة وحدات من القوات الجوية وقوات الصاعقة المصرية، ضمن فعاليات التدريب الجوي المصري - السوداني المشترك "نسور النيل – 1".