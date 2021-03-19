مركز المصالحة في سوريا: إرهابيو "تحرير الشام" يحضرون لمحاكاة هجوم كيميائي في إدلب

دبي - محمود عبدالرازق - موسكو - سبوتنيك. وقال كاربوف: "وردت معلومات إلى مركز المصالحة الروسي في سوريا عن تحضير مسلحي تنظيم "هيئة تحرير الشام" الإرهابي لاستفزاز باستخدام المواد السامة شمال شرقي محافظة إدلب".

وبحسب ما أكده كاربوف، يخطط المسلحون لمحاكاة هجوم كيميائي في بلدة كيتيان لاتهام السلطات الحكومية باستخدام الأسلحة الكيميائية ضد المدنيين.

وبالنسبة لإعادة السكان إلى بلدات محافظة الرقة، أوضح كاربوف: "بدعم من مركز المصالحة تم التوصل لاتفاقيات حول إعادة سكان بلدات المعلق، وجبيل، وصيدا من منطقة عين عيسى في محافظة الرقة إلى منازلهم التي غادروها بسبب الأعمال القتالية".