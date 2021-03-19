حميدتي: كل من لديه مظلمة فليأت بها

دبي - محمود عبدالرازق - ونقلت وكالة "سونا" السودانية، تصريحات حميدتي أمام قبائل نهر النيل بقرية طيبة الخواض، التي قال فيها، إن الباب مفتوح لكل من لم يجد نفسه في اتفاقية السلام و"كل من لديه مظلمه فليات بها".

وأشار المسؤول، إلى ضرورة السلام في تصحيح أخطاء ارتكبتها النخب السياسية منذ الاستقلال، ودعا إلى التكاتف ونزع القبلية والعنصرية لبناء سودان يتسع للجميع، كما أشاد بدور الشباب الكبير في عملية التغيير، واستنكر استغلال القبلية لتحقيق أجندة شخصية.

وعبر حميدتي عن إيمانه التام بسيادة حكم القانون وتحقيق العدالة. ولاحظ جهود الحكومة الكبيرة في حل القضايا المعقدة بالداخل والخارج وتحسين العلاقات الدولية.

من جانبه قال وزير المالية والتخطيط الاقتصادي، جبريل إبراهيم، في نفس اللقاء، "جئنا لبداية صفحة جديدة وليس لدينا أحقاد على أحد" وأكد أن اتفاق سلام جوبا لم يظلم احدا بل استطاع إيجاد معادلة عادلة لتقاسم السلطة والثروة.

وتعهد جبريل للمواطنين بتوسيع الرقعة الزراعية وتوفير الإعانات اللازمة لزيادة الإنتاج الزراعي، خاصة وإن الزراعة رأس الرمح في التنمية الاقتصادية، وفقا لما نقلته الوكالة.