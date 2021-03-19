قطر تدين بأشد العبارات هجوم "أنصار الله" على مصفاة الرياض

دبي - محمود عبدالرازق - وأعلنت وزارة الخارجية القطرية في بيان صدر عنها، اليوم، إدانة الهجوم الذي تعرضت له "مصفاة الرياض بالمملكة العربية السعودية الشقيقة".

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واعتبرت الخارجية القطرية في بيانها المنشور في وكالة الأنباء القطرية، أن "استهداف المنشآت والمرافق الحيوية عمل تخريبي ينافي كل الأعراف والقوانين الدولية"، مشيرة إلى أن هذا العمل من شأنه "التأثير على أمن واستقرار امدادات الطاقة في العالم".

وجددت قطر موقفها الثابت من "رفض العنف والأعمال الإجرامية والتخريبية مهما كانت الدوافع والأسباب".

قالت جماعة "أنصار الله" في اليمن، اليوم الجمعة 19 مارس/آذار، إنها استهدفت قاعدة الملك خالد الجوية السعودية بطائرتين مسيرتين.

ونقلت قناة المسيرة عن المتحدث باسم القوات المسلحة التابعة لأنصار الله، قوله: "سلاح الجو المسير يستهدف قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط بطائرتين مسيرتين".

وأوضح القائد العسكري الحوثي أن الطائرات المسيرة التي استهدفت القاعدة السعودية هي من نوع قاصف "كى 2"، مشيرا إلى أنها حققت إصابة دقيقة.

وقال المتحدث باسم القوات المسلحة التابعة لأنصار الله، إن: "استهداف قاعدة الملك خالد الجوية، يأتي ردا على تصعيد العدوان وحصاره الشامل".

وكانت السعودية قد أعلنت في وقت سابق من اليوم الجمعة، تعرض مصفاة تكرير البترول في الرياض لاعتداء بطائرات مسيرة، نجم عنه حريق تمت السيطرة عليه.

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ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية عن مصدر في وزارة الطاقة أن الهجوم وقع عند الساعة السادسة وخمس دقائق من صباح اليوم الجمعة، مؤكدا أنه لم يترتب عليه إصابات أو وفيات، كما لم تتأثر إمدادات البترول ومشتقاته.

وأكد المصدر أن "المملكة تُدين بشدة ھذا الاعتداء الجبان، وتؤكد أن الأعمال الإرهابية والتخريبية، التي تكرر ارتكابها ضد المنشآت الحيوية والأعيان المدنية، والتي كان آخرها محاولة استهداف مصفاة رأس تنورة والحي السكني التابع لأرامكو السعودية في الظهران، لا تستهدف المملكة وحدها، وإنما تستهدف، بشكلٍ أوسع، أمن واستقرار إمدادات الطاقة في العالم، والاقتصاد العالمي كذلك".

وجدد المصدر دعوة دول العالم ومنظماته للوقوف "ضد هذه الاعتداءات الإرهابية والتخريبية، والتصدي لجميع الجهات التي تنفذها أو تدعمها".