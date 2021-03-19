السيسي يبشر مواطنة مصرية... فيديو

دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب بيان رسمي أصدره المتحدث باسم الرئاسة المصرية، السفير بسام راضي، فقد تصادف وجود السيدة أثناء مرور السيسي لتفقد حديقة الطفل بالحي السادس بمدينة نصر، واستمع لها وناقشها في بعض المطالب التي عرضتها عليه.

وأكد الرئيس السيسي، للمواطنة أن تعديلات قانون الأحوال الشخصية الجديدة ستكون لصالح الأم والأهل، بعدما شكت له من عدم قدرتها على رؤية أحفادها.

وقال السيسي للمواطنة: "حريصون على أن يخرج قانون الأحوال الشخصية بشكل متوازن، ويوفر التوازن بين كل الاعتبارات، الأم والأهل".

من جانبها، ردت المواطنة على الرئيس المصري: "ليس لنا غيرك والله العظيم، ودائما أدعمك، أنت حبيبنا والله"، ليشكرها السيسي في المقابل.

وتابع الرئيس السيسي، خلال جولته التفقدية، اليوم الجمعة، مشروعات تطوير الطرق والمحاور الرئيسية وشبكة الكباري الجديدة بمنطقة محور الشهيد، ومحور شنزو آبي، الذي يربط حي مدينة نصر ومنطقة شرق القاهرة بأحياء التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة والتجمعات السكانية والعمرانية الجديدة، على امتداد طريق السويس حتي العاصمة الادارية الجديدة.

كما اطلع السيسي من المسئولين في أحد مواقع العمل بمنطقة التجمع الخامس على سير تنفيذ عدد من المحاور.