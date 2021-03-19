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مصر تدين تعرض مصفاة تكرير البترول في الرياض لاعتداء إرهابي

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الخليج - واس 0 تبليغ

الكويت - هبة التوبجي - الخليج – واس: أدانت مصر بأشد العبارات استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية اليوم، مصفاة تكرير البترول في الرياض بعدد من الطائراتٍ المُسيّرةٍ، وذلك في اعتداء إرهابي جديد استهدف أراضي المملكة العربية الشقيقة.
وأكّدت الخارجية المصرية في بيان لها على عميق شجبها ورفضها الكامل لاستمرار هذه الاعتداءات التخريبية الجبانة، التي تُمثل تهديدًا مباشرًا لأمن واستقرار المملكة وشعبها الشقيق وكذا لأمن واستقرار إمدادات الطاقة.
وجدّدت مصر وقوفها بجانب المملكة العربية السعودية فيما تتخذه من تدابير وإجراءات لحماية أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها في مواجهة هذه الأعمال الإرهابية.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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