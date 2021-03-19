شكرا لقرائتكم خبر عن قد تؤدي للوفاة.. استشاري يحذر من استخدام «الجَرّة» لعلاج «القمل» لدى الأطفال والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :
حذر الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، الأمهات من استخدام (الجَرّة) للأطفال لعلاج القمل.
وقال النمر في تغريدة على حسابه بتويتر، إن استخدام الجَرّة للأطفال لعلاج القمل خطير، فهو يؤدي للوفاة بنسبة 10% بسبب هبوط الضغط وتوقف القلب.
والجرّة هي ماده كيميائية شديد السميّة تسمي (اورقانوفوسفوروس أو الفوسفور العضوي) وتستخدم في تصنيع المحاليل الكيميائية القاتلة للحشرات، وكذلك تستخدم في بعض المواد التي تستخدم في إتلاف النباتات غير المرغوب فيها.
ويستخدمها بعض ملاك الحيوانات بتوجيه الطبيب البيطري لعلاج الجرب في الإبلويستخدم لها محلول مخفف جدا وهي سريعة الامتصاص سواء من الجلد أو العين أو التنفس أو عند بلعها.
وفي وقت سابق، حذرت الهيئة العامة للغذاء والدواء المستهلكين من استخدام مستحضر «الديازينون» أو ما يعرف باسم «الجرة».
كانت هذه تفاصيل خبر قد تؤدي للوفاة.. استشاري يحذر من استخدام «الجَرّة» لعلاج «القمل» لدى الأطفال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.