شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. لص يعتدي بالضرب على امرأة ويسرق حقيبتها في حي الجرادية بالرياض والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أظهر مقطع فيديو متداول، لحظة تعرض امرأة للاعتداء والسرقة من أحد الأشخاص في حي الجرادية بالعاصمة الرياض. ووثقت كاميرات المراقبة في أحد شوارع حي الجرادية بالرياض، قيام ذلك الشخص باعتراض طريق امرأة كانت تسير وخلفها طفلتها الصغيرة. ويوضح المقطع اللص، وهو يقترب منها لسرقة حقيبتها، ولما استشعرت نوايا ذلك اللص، حاولت الركض بعيداً عنه، لكنه لاحقها وقام بالاعتداء عليها بالضرب، وسرقة حقيبتهامن يدها ودفعها بقوة لترتطم رأسها في سور منزل وتسقط على الأرض مغشي عليها، ويفر هارباً.

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