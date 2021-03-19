شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب يسجل 444 إصابة بفيروس كورونا والجزائر تصل لـ115970 حالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم الجمعة، تسجيل 444 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس "كورونا"، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 491019 حالة.

وأفاد بيان لوزارة الصحة المغربية بأن مجموع التحاليل التي جرت، عقب إجراء 10281 فحصًا، قد بلغ 5357455 منذ بداية انتشار الفيروس في المغرب في 2 مارس من العام الماضي.

وأضاف البيان أنه تم تسجيل 7 حالات وفاة ليصل العدد إلى 8755، كما تم تسجيل 507 حالات شفاء إضافية ليبلغ إجمالي التعافي 478386.

في السياق ذاته، أعلن الدكتور جمال فورار الناطق باسم اللجنة الوطنية لمتابعة فيروس (كورونا) بالجزائر اليوم الجمعة تسجيل 128 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) وحالتي وفاة.

وقال فورار - في مؤتمر صحفي - إن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 115 ألفا و970 حالة، بينما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 3053 حالة وفاة.

وأضاف فورار أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 80 ألفا و455 حالة، بعد شفاء 108 حالات خلال يوم واحد، موضحا أن أغلب الوفيات من بين كبار السن، مشيرا إلى وجود 17 مصابا في العناية المركزة.

كانت أعلى حصيلة للإصابات بكورونا في الجزائر قد بلغت 1133 حالة إصابة في يوم واحد، وتم تسجيلها في 24 نوفمبر الماضي.

يذكر أن أغلب الإصابات كانت تتركز في ولاية البليدة، التي تبعد عن الجزائر العاصمة 36 كيلومترا غربا، وتم فرض حجر صحي كامل عليها منذ يوم 24 مارس الماضي لمدة شهر، بسبب انتشار حالات الإصابة بها.

وتفرض السلطات الجزائرية حظرا للتجوال بسبب كورونا من 10 مساء إلى 5 صباحا في 16 ولاية من بينها الجزائر العاصمة.