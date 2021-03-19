شكرا لقرائتكم خبر عن عطل مفاجئ يصيب «واتساب» و«انستقرام» والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
تعرضا تطبيقا «واتساب» و«انستقرام» التابعان لشركة «فيسبوك»، اليوم الجمعة، لانقطاع بالخدمة بشكل مفاجئ.
وعانى المستخدمون حول العالم من توقف خدمات تطبيق التراسل الأشهر “واتساب”، وتطبيق الصور “انستقرام”، ولم يصدر أي توضيح من الشركة حتى الآن.
الجدير بالذكر أن شركة “فيسبوك” استحوذت على خدمة واتس آب في فبراير من عام 2014، مقابل 19 مليار دولار.
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